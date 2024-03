Setor de logística tem presença feminina

Cada vez mais as mulheres estão presentes em diferentes campos de atuação, alguns há algum tempo restritos apenas aos homens. No Programa CBN Você Mulher deste sábado (2), a especialista em desenvolvimento humano e operacional da JSL – uma das maiores operadoras de logística do Brasil – falou sobre as iniciativas voltadas ao público feminino, entre elas o Programa Mulheres na Direção.

Durante a entrevista, a apresentadora Juliana Gambim revelou que aprendeu a dirigir na boleia de caminhão. Despertou a curiosidade? Então, confira na íntegra: