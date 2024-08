Setor imobiliário do estado passa a contar com tecnologia de tokenização

A digitalização dos mercados econômicos segue em plena expansão. Estar preparado para aproveitar a inserção de novos recursos pode ser o divisor de águas entre permanecer ou não no mercado. Neste sentido, a partir de agosto, a Netspace começa a operar em Campo Grande uma plataforma para transações imobiliárias com tokens em redes blockchain.

Durante entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, o CEO da empresa Andreas Blazoudakis e a licenciada do projeto na Capital e Dourados, Ana Lia Coletto, anteciparam como funcionará na prática a ferramenta.

Pioneiro em inovação disruptiva no Brasil, Blazoudakis explicou que este é um momento importante para inserir os negócios imobiliários no novo conceito digital, ele destacou a escolha de Campo Grande para iniciar o programa entre as 10 primeiras cidades que passam a contar com a tecnologia. Ana Lia disse como o público do estado vai acessar a ferramenta na prática. Acompanhe a entrevista.

