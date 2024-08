Setor industrial de MS gera mais de 5,2 mil novas vagas de emprego entre janeiro e junho

O setor industrial foi responsável pela abertura de 5.257 vagas em Mato Grosso do Sul, resultante de 53.291 contratações e 48.034 demissões, alcançando uma participação de 25% do total de vagas abertas no estado, considerando o acumulado de janeiro a junho. Os dados são do levantamento do Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems).

Ainda conforme o levantamento, em junho, o conjunto da atividade industrial foi responsável pela abertura 128 postos formais de trabalho no estado, resultado de 7.982 contratações e 7.854 demissões.

Em relação aos municípios, em 54 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a junho de 2024, proporcionando a abertura de 7.650 vagas. Por outro lado, em outros 23 municípios as atividades industriais registraram saldo negativo, com fechamento de 2.393 vagas.

Atividades industriais que mais abriram vagas no mês de junho

- Fabricação de produtos de carne (+156)

- Fabricação de álcool (+121)

- Abate de bovinos (+121)

- Obras de alvenaria (+94)

- Serviços especializados para construção (+67)

- Fabricação de açúcar (+62);

Atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a junho

- Fabricação de álcool (+1.095)

- Abate de bovinos (+901)

- Obras de alvenaria (+335)

- Fabricação de açúcar (+305)

- Serviços especializados para construção (+279)

- Abate de aves (+277)

- Construção de edifícios (+266)

- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (+231)

- Construção de rodovias e ferrovias (+215)

- Fabricação de produtos de carne (+203)

- Abate de suínos (+194)

- Extração de minério de ferro (+184)

Municípios com saldo positivo:

Campo Grande (+2.296)

Dourados (+657)

Três Lagoas (+480)

Nova Andradina (+446)

Aparecida do Taboado (+379)

Corumbá (+332)

Sidrolândia (+290)

Paranaíba (+256)

Naviraí (+176)

Itaquiraí, (+165)

Costa Rica (+156)

Ponta Porã (+153)

Angélica (+144)

Fátima do Sul (+136)

Eldorado (+123)

Nova Alvorada do Sul (+112).

Municípios em que as atividades industriais registraram saldo negativo

Ribas do Rio Pardo (-1.799)

Inocência (-201)

Chapadão do Sul (-112)

