Sexta-feira de sol e tempo firme em MS

Tempo firme, com sol forte e variação de nebulosidade. Essa é a previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta sexta-feira (2) em Mato Grosso do Sul. As temperaturas devem se manter acima da média, especialmente pela influência de um sistema de alta pressão atmosférica que impede a formação de nuvens e chuvas.

Durante o dia, a umidade relativa do ar será baixa, variando entre 10% e 30%, o que aumenta o risco de incêndios florestais. A presença de ar seco também resultará em altas amplitudes térmicas, com variações de temperatura superiores a 20°C ao longo do dia.

Em termos de temperaturas, as mínimas devem oscilar entre 18°C e 22°C nas regiões sul, leste e sudeste, enquanto as máximas podem alcançar 29°C a 34°C. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas estarão entre 23°C e 26°C e as máximas entre 34°C e 37°C. Já nas regiões norte e bolsão, as mínimas variam de 17°C a 21°C e as máximas de 32°C a 36°C.

Já na região de Campo Grande, as mínimas devem ficar entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 32°C e 34°C nos municípios que compreendem essa faixa.

Os ventos atuarão predominantemente das direções leste, nordeste e norte ao longo do dia, com intensidade variando entre 30 km/h e 50 km/h. Há possibilidade de rajadas de vento superiores a 50 km/h, especialmente no sábado (3) e domingo (4).

Dada a combinação de altas temperaturas, baixa umidade e ventos fortes, recomenda-se que a população evite atear fogo em vegetação ou materiais inflamáveis, e mantenha-se hidratada. A baixa umidade e as condições meteorológicas também podem afetar a qualidade do ar, que deve piorar nos próximos dias, impactando a saúde e o meio ambiente.