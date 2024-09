Sexta-feira tem previsão de chuva em algumas regiões de MS

Mato Grosso do Sul termina a semana com previsão de chuva e até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento na metade sul e região oeste do estado, conforme relatório do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O Instituto Nacional de Meteorologia acionou o alerta amarelo - que indica Perigo Potencial - para tempestade em todo o estado.

Essa mudança no tempo deve acontecer devido ao avanço de uma frente fria oceânica, em combinação com o deslocamento de cavados na atmosfera e o transporte de calor e umidade. Embora a probabilidade de chuva seja alta, não se espera uma queda significativa nas temperaturas, apenas uma leve diminuição nas máximas.

Os acumulados de chuva devem variar em torno de 20-30 mm, especialmente na região sul do Mato Grosso do Sul, embora possam ocorrer acumulados pontuais mais expressivos. As temperaturas permanecerão elevadas, com máximas podendo chegar a 38-39°C.

A umidade relativa do ar tende a melhorar, com índices acima de 60% devido ao aumento da nebulosidade e à possibilidade de chuva. Em Campo Grande e municípios próximos, as máximas devem ficar entre 33-35 °C. Os ventos estarão predominando entre os quadrantes leste e norte, com velocidades entre 40-60 km/h, podendo ocorrer rajadas superiores a 60 km/h em algumas áreas.

*Com informações do Cemtec/MS