Sexta-feira tem previsão de queda na temperatura e tempo mais fechado em MS

Nesta sexta-feira (27) a previsão é de tempo mais fechado, com queda e temperaturas mais amenas no Estado, não descartando a ocorrência de chuva e até de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido avanço de uma frente fria.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), junto com a queda das temperaturas tem o aumento de nebulosidade e possíveis tempestades principalmente nas regiões leste e nordeste do Estado.

Em Campo Grande a mínima será de 21°C e máxima de 29°C. Já em Dourados vai variar entre 18°C e 28°C. Para região do Pantanal, em Corumbá, a máxima fica em 28°C e mínima de 22°C. Em Três Lagoas pode se chegar a 34°C, com mínima de 23°C. Na região de fronteira, em Ponta Porã, a variação será entre 17°C (mínima) e 27°C (máxima).