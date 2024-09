Shopping Campo Grande terá 150 novas lojas, mega lojas, restaurante e hotel

Mais que números, o projeto de expansão do Shopping Campo Grande, apresentado na quinta-feira (05), na Capital, teve histórias que marcaram a vida dos sul-mato-grossenses. Marisa Machado, jornalista, que foi a mestre de Cerimônias do lançamento do projeto, também apresentou a inauguração do empreendimento, há 35 anos. Ela lembrou da conexão do shopping com sua família. Seu pai, que precisava caminhar diariamente por recomendação médica, usava o estabelecimento para cuidar da saúde e se reunir com os netos.

Essa ligação do centro de compras com Mato Grosso do Sul foi apontada pelo governador Eduardo Riedel. Ele se recordou do marco que foi a inauguração e o sentimento de orgulho de MS ter também um shopping. “O que vemos aqui hoje é uma grande oportunidade do nosso Estado crescer ainda mais, pois, todo investimento na matriz econômica, deságua no Shopping, no poder de consumo, na geração de emprego e nas novas marcas que virão, tornando Mato Grosso do Sul ainda mais pujante. Estamos juntos, construindo uma nova realidade para Mato Grosso do Sul e só me resta dar as boas vindas a esse empreendimento e agradecer a ALLOS pela confiança depositada na Capital. O grupo tem um importante diferencial, que é a senilidade de promover o crescimento, preservando as raízes, a identidade e memória afetiva do sul-mato-grossense, trazendo novamente aquele sentimento de orgulho que tivemos 35 anos atrás, quando o Shopping chegou à cidade”.

Durante a apresentação do novo Shopping Campo Grande, o diretor-presidente do grupo ALLOS - plataforma de entretenimento, lifestyle, serviços e compras -, Rafael Sales, detalhou sobre a ampliação das operações, que terão o dobro de tamanho, contabilizando mais de 150 novas lojas, além de um moderno conceito em compras, entretenimento e conforto. “Logo após a pandemia, visitamos 20 shoppings do grupo em três dias, com a presença de investidores de todo o mundo e o Campo Grande foi o último a nos receber e foi aqui que decidimos investir. Esse projeto de expansão tem um apelo emocional, tem muito a ver com devolver a Campo Grande e a Mato Grosso do Sul, o que recebemos nos últimos 35 anos, fomentando o sucesso e a oportunidade de trabalho e desenvolvimento, com um projeto com a magnitude que o estado merece”. Ainda segundo o diretor-presidente, o mix de lojas irá reunir marcas nacionais, internacionais e regionais, promovendo uma experiência completa ao consumidor.

“Estamos aqui para conectar pessoas, negócios e a sociedade diariamente”, finalizou.

Em seus 35 anos de história, o Shopping Campo Grande, inaugurado em 1989, foi o primeiro centro de compras de Mato Grosso do Sul e ao longo dos anos, passou por duas expansões e segue como referência em compras e lazer, reunindo as principais lojas âncoras do país e marcas exclusivas no estado. Em 2011, quando foram adicionadas marcas de prestígio como Animale, Farm, John John e Shoulder, passou a contar com 280 novos lugares na praça de alimentação e 300 vagas de estacionamento.

O fomento à cultura faz parte da marca do shopping, que, ao longo das décadas, promoveu exposições de arte, desfiles, feiras e shows de artistas regionais e nacionais, além de trazer à cidade parques, circos, festivais gastronômicos e eventos variados para todos os públicos. Nomes como Chitãozinho & Xororó e Erasmo Carlos estão registrados na trajetória do centro de compras. Mas, para um dos grandes nomes da cultura regional atual, o Shopping foi uma oportunidade de iniciar a carreira. Gabriel Sater se apresentou no evento desta quinta-feira, onde contou sua relação de gratidão e carinho com o local.

“Preciso contar para vocês que em 1997, antes de ser cantor profissional, o primeiro local que cantei para o público foi no Shopping Campo Grande, momento que guardo no coração e estou feliz em fazer parte dessa nova fase. Desejo sucesso e vida longa ao Shopping que mora no coração de Mato Grosso do Sul”, revelou o cantor.

Tradição e inovação – O anúncio da expansão vai além do aumento de capacidade e de vendas, surgindo também como uma resposta estratégica às tendências atuais do mercado de shopping centers. Além de dobrar o número de lojas, passando de 149 para 300, a ampliação do Shopping Campo Grande traz ao consumidor uma plataforma completa de conveniência, além de poder contar com um ecossistema que o conectará às marcas através de experiências memoráveis, mantendo a identidade regional como uma de suas principais premissas de atuação.

Registrando cerca de 2.500 postos de trabalho diretos e indiretos, o Shopping Campo Grande já é um dos principais polos de geração de emprego na cidade. A expansão vislumbra o aumento significativo nesse número, além da criação de novas oportunidades de negócios para lojistas e empreendedores.

Com as obras de expansão, o Shopping Campo Grande consolida-se, ainda mais, como o principal destino de compras e entretenimento do estado. A integração com as diretrizes da ESG e o alinhamento com a Agenda 2030 da ONU garantem que esse crescimento continue sustentável, beneficiando não apenas os negócios, mas toda a comunidade de Campo Grande, cidade com PIB de R$ 30,1 bilhões e um dos mais altos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, com 0,784.

FICHA TÉCNICA DA AMPLIAÇÃO

ABL (Área Bruta Locável): 12.200m²

Área total construída expansão shopping: 22.461m²

Área total construída deck parking: 34.154m² – 1.047 vagas (693 cobertas)

Área total construída: 56.615m²

Operações:

150 novas lojas

4 novos restaurantes

2 novas megalojas

1 nova semi-âncora

