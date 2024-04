Skank com destino a Campo Grande apreendido pelo DOF em Amambai

Uma ação conjunta entre o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e o Exército Brasileiro resultou na prisão de um homem de 18 anos por tráfico de drogas no último sábado (30). A operação aconteceu na rodovia MS-156, em Amambai, durante um bloqueio policial realizado para fiscalização.

Os policiais abordaram um ônibus que seguia de Coronel Sapucaia para Campo Grande e, durante a revista, localizaram oito quilos de skank escondidos em uma mochila preta no compartimento de bagagens. O suspeito, que não teve sua identidade revelada, confessou ter sido contratado para transportar a droga até a capital sul-mato-grossense.

Com a apreensão, o prejuízo estimado ao crime chega a R$ 80 mil. O detido e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Amambai, onde os procedimentos cabíveis foram realizados.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ), que visa intensificar o combate ao crime organizado nas áreas de fronteira. Além disso, a operação também está inserida no contexto da Operação Ágata Fronteira Oeste II, que conta com a colaboração do Exército Brasileiro.

*Com informações do DOF