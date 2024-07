Skate em MS ganha impulso com novos investimentos e federação

O fim de semana foi agitado para os amantes do skate em Campo Grande. O "Go Skate Day", realizado no Parque das Nações Indígenas, reuniu skatistas de todas as idades para um dia de manobras, música e confraternização.

O evento, promovido pela Federação de Skate de Mato Grosso do Sul (FSMS), com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) também foi palco de importantes anúncios para o futuro do esporte no estado.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) aproveitou a ocasião para anunciar a reforma completa da pista de skate do Parque das Nações Indígenas, com novos equipamentos e estrutura adequada para a prática de alta performance. O investimento será de R$ 2 milhões e a expectativa é que a nova pista ofereça melhores condições para treinamento e competições.

"Estamos apoiando o esporte em todos os sentidos e viabilizando cada vez mais equipamentos como a pista do Parque das Nações Indígenas. É um espaço extremamente democrático e vamos garantir que cada vez mais praticantes tenham acesso a bons equipamentos e estruturas para praticar o esporte", afirmou o governador.

As Moreninhas, um dos maiores bairros da capital, também receberão uma nova pista de skate, com área de 1.000 m². A obra está em fase final e foi projetada por uma empresa especializada para garantir uma infraestrutura adequada à prática de alto rendimento.

Outra novidade anunciada durante o Go Skate Day foi a inclusão do skate nos Jogos Escolares da Juventude e Universitários de Mato Grosso do Sul a partir do próximo ano.

A medida visa dar mais visibilidade ao esporte no estado, incentivar novos praticantes e permitir que skatistas possam concorrer ao Bolsa Atleta, programa de incentivo do Governo do Estado.

Federação de Skate de Mato Grosso do Sul

Criada em 4 de julho, a Federação de Skate de Mato Grosso do Sul (FSMS) já está colhendo frutos. A entidade, que representa um marco para a modalidade olímpica no estado, será responsável por unificar os esforços dos skatistas locais, buscar apoio junto a órgãos públicos e à iniciativa privada, além de estabelecer conexão direta com a Confederação Brasileira de Skate (CBSK), garantindo que eventos e competições estaduais sejam seletivos para campeonatos nacionais.

O presidente da FSMS, Reynardt Peralta, celebrou os investimentos anunciados e o futuro promissor do skate em Mato Grosso do Sul. "Encerramos um evento que celebra a cultura do skate, em que a presença das autoridades marcou apoio fundamental para o esporte. Os anúncios de reforma da pista do Parque das Nações e da nova pista nas Moreninhas são conquistas históricas para nós. Essas melhorias não só atendem a antigas demandas, como também promovem um ambiente propício para o desenvolvimento de talentos locais, sem que precisem sair do estado para treinar em nível competitivo", afirmou Peralta.