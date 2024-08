Sol, calor e baixa umidade marcam o dia em MS

O sol predomina e a umidade do ar continua baixa em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (14). Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a influência de um sistema de alta pressão atmosférica garante a persistência do tempo quente e seco em todo o estado.

Devido à baixa umidade relativa do ar, que pode chegar a 10% em alguns locais, a população deve redobrar os cuidados com a saúde. A recomendação é beber bastante líquido, evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes e umidificar os ambientes.

Em Campo Grande, o dia inicia com 14°C e registra 28°C nos horários mais quentes. Na região do Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba amanhecem com 10°C, com máximas respectivas de 28°C e 31°C. Coxim, na região Norte, tem mínima de 15°C e máxima de 34°C, já em Camapuã os valores variam entre 13°C e 32°C.

No Pantanal, os termômetros em Corumbá marcam 18°C inicialmente e chegam aos 30°C nos horários mais quentes; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 14°C e máxima de 30°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho registra 14°C pela manhã e 32°C à tarde.

Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã tem mínima de 11°C e máxima de 24°C. Anaurilândia, na região Leste, apresenta variação entre 10°C e 25°C. Os municípios de Iguatemi e Dourados são responsáveis pela temperatura mais baixa desta quarta-feira, com mínimas de 9°C e máximas de 25°C e 27°C, respectivamente.