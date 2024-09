Sol e calor predominam em MS, mas frente fria se aproxima

O sol e o calor continuam a marcar presença em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (4), segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). No entanto, uma nova frente fria deve avançar pelo estado entre a tarde e a noite, provocando uma leve queda nas temperaturas, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste.

De acordo com o Cemtec, a baixa umidade do ar, que varia entre 8% e 20%, exige cuidados especiais da população. É recomendado beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar qualquer tipo de queimada. A persistência do tempo seco se deve à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens.

Continue Lendo...

A mínima prevista em Campo Grande é de 23°C e a máxima de 37°C. Os termômetros em Dourados marcam 20°C inicialmente e chegam aos 39°C nos horários mais quentes. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã tem mínima de 21°C e máxima de 34°C. Anaurilândia, na região leste, apresenta 20°C pela manhã e 38°C à tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na região do Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba iniciaram o dia com 19°C, com máximas de 38°C e 39°C, respectivamente. Coxim, no norte, tem mínima de 22°C e máxima de 39°C, já os valores em Camapuã variam entre 21°C e 38°C.

No Pantanal, Corumbá amanheceu com 25°C e atinge 39°C ao longo do dia, enquanto a mínima em Aquidauana é de 22°C e a máxima de 40°C. No município de Porto Murtinho, na região sudoeste, a mínima é de 23°C e a máxima de 39°C.

*Com informações do Governo de MS