Sol e tempo seco predominam nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (14), alerta laranja de onda de calor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chama a atenção para temperaturas 5ºC acima da média em 71 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo firme e seco, com sol e poucas nuvens, continua em todo o estado. São esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 40%.

Temperaturas

Em Campo Grande, a mínima é 22ºC e a máxima, 32°C. Em Dourados, a mínima é de 17ºC e a máxima de 32º. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 19ºC, com máximas de 29ºC e 32ºC, respectivamente.

Na região do Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 20°C e máxima de 32ºC, já Paranaíba apresenta variação entre 16ºC e 31ºC. Coxim e Camapuã, no norte, registram máximas semelhantes de 32ºC, com mínimas respectivas de 17ºC e 18ºC.

Em Corumbá, no Pantanal, os termômetros marcam 23ºC inicialmente e chegam aos 34ºC ao longo do dia; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 20°C e máxima de 33°C. Na região Sudoeste, os valores em Porto Murtinho variam entre 24ºC e 35ºC.

*Com informações do Governo do Estado