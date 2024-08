Som do Sanchin Clássico foi destaque no Cultural da semana

Em clima de Festival do Sobá, o CBN Cultural desta sexta-feira (9) foi no ritmo das músicas de Okinawa, província japonesa que deu origem ao prato famoso na culinária campo-grandense.

O convidado desta semana foi Crystian Proença, embaixador okinawano no Brasil. Proença é professor de Sanshin Clássico, diplomado por uma escola de Okinawa. O artista nasceu em Campo Grande e não tem origem japonesa, mas se encantou pelo instrumento em visita a Associação Okinawa na Capital. “Fiquei apaixonado”.

Foto: Mateus Adriano/CBN CG

O professor carrega o pseudônimo de Sanshinista. “Existia uma dúvida: quem toca Sanshin é o quê? Quem toca é Violino é violinista. E quem toca Sanshin, é o quê? O Sanshinista não existia, aí a gente inventou”.

Crystian Proença é uma das atrações de hoje no Festival do Sobá 2024, que acontece na Feira Central de Campo Grande. O professor se apresenta no palco 1, às 19h30, e no palco 3, às 20h. “Vai ter dança cigana, Taiko, eu estarei tocando Sanshin. Vai ter uma infinidade de apresentações legais lá”.

Para quem se interessar pela música tradicional de Okinawa, o contato do professor é pelo Instagram @Sanshinista_Brazil.

Confira a entrevista completa:

