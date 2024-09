Sopa Paraguaia e Chipaguazú refletem simplicidade e riqueza dos ingredientes locais

A origem da sopa paraguaia e do chipaguazú está profundamente ligada à cultura indígena Guarani que tem sua base alimentar no milho e seus subprodutos e à colonização do Paraguai pelos espanhóis.

A sopa paraguaia tem suas raízes na culinária dos povos indígenas, que cultivavam milho como um dos principais ingredientes. Com a chegada dos colonizadores espanhóis, ingredientes como queijo, ovos e cebola foram incorporados à receita. A sopa paraguaia é um símbolo da culinária paraguaia e pantaneira e é frequentemente servida em festas e celebrações. Trata-se de um bolo de milho salgado para corte, onde a base do ingrediente é feita com a farinha do milho.

Continue Lendo...

A Chipaguazú também tem uma origem indígena, sendo uma preparação que destaca o milho verde, um alimento básico na dieta dos povos nativos da região. Assim como a sopa paraguaia, a chipaguazú foi influenciada por ingredientes trazidos pelos colonizadores, mas mantém uma forte ligação com as tradições culinárias indígenas. É um prato que reflete a simplicidade e a riqueza dos ingredientes locais e geralmente é servida como um suflê, pois não mantém a mesma estrutura que a sopa paraguaia que leva a farinha de milho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ambos os pratos são exemplos da fusão de influências indígenas e europeias na gastronomia paraguaia e são valorizados como parte importante da identidade cultural tanto do Paraguai quanto do Brasil na região de fronteira.

Receita de sopa paraguaia sem cebola

Ingredientes 300 gr de milho verde debulhado 100 gr de queijo meia-cura artesanal de vaca 50 gr de manteiga sem sal 300 ml de leite integral 3 ovo s sal a gosto Ervas a gosto (salsinha, coentro e alecrim) Azeite de oliva extravirgem a gosto óleo de soja para untar

Modo de preparo

Pique as ervas a gosto, acrescente uma pitada de sal e azeite e reserve. No liquidificador, bata o milho verde com o leite. Numa panela, adicione a mistura do milho verde e leite aos poucos e mexa sempre com uma colher de pau, até obter uma massa mole. Tempere com sal. Retire do fogo, resfrie rapidamen- te, mexendo bastante, e acrescente o queijo ralado e os ovos, misturando bem. Reserve. Unte uma assadeira média com óleo e distribua a massa de milho. Leve ao forno préaquecido a 180oC, deixando assar até que a massa fique firme e dourada (cerca de 25 minutos). Retire do forno, deixe descansar por cinco minutos e sirva na própria assadeira. Depois de assada, passar a mistura das ervas picadas com azeite sobre a sopa paraguaia.

Confira a coluna Viagemd e Sabores, com o Chef Paulo Machado, desta quinta-feira (12):