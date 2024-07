Startups em MS inovam e impulsionam o mercado político

A cada dia que passa, as startups se consolidam como um dos motores da economia global. Em Mato Grosso do Sul, essa realidade não é diferente. Com ideias criativas e soluções inovadoras, essas empresas estão transformando setores tradicionais e abrindo novas oportunidades de negócios.

Um exemplo é a startup Radar Eleitoral, que desenvolveu uma ferramenta digital capaz de monitorar, em tempo real, as propagandas eleitorais em rádio e televisão. Através da inteligência artificial, a plataforma oferece aos candidatos uma visão completa do cenário político, permitindo identificar tendências e medir o engajamento do público.

“Essa inovação proporciona uma vantagem competitiva significativa para os candidatos nas eleições de 2024”, afirma Ana Paula Elói, empresária e idealizadora do Radar Eleitoral. “Ao oferecer um serviço acessível a todos os portes de campanha, estamos democratizando o acesso à informação e promovendo uma disputa mais justa e transparente”.

Além de gerar empregos e renda, as startups contribuem para a diversificação da economia e fortalecem o ecossistema de inovação do estado. Segundo o Sebrae MS, mais de 200 startups já são atendidas pela instituição, um número que demonstra o grande potencial desse segmento.

Para estimular o desenvolvimento das startups, o governo de Mato Grosso do Sul e instituições de fomento estão investindo em programas de apoio e incentivo. O Tecnova 3 MS, por exemplo, destinará R$ 15,4 milhões para empresas inovadoras do estado, oferecendo recursos financeiros, mentoria e apoio para a internacionalização.

As inscrições para o edital do Tecnova estão abertas até setembro. Mais informações podem ser obtidas no site oficial da chamada.