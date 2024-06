Sucesso de vendas em poucas horas mostra o poder do studio na moradia

A manhã do lançamento do Downtown Boutique Studios, novo empreendimento da HVM Incorporadora, foi um verdadeiro fenômeno. Antes mesmo do nascer do sol, filas de pessoas investidoras já aguardavam ansiosamente a abertura das vendas, evidenciando uma demanda avassaladora. Superando expectativas e especulações do mercado imobiliário.

Os estúdios, com áreas entre 36 e 52 metros quadrados, prometem mais do que uma simples moradia. Com um design arrojado e pensado para manter os moradores conectados, o Downtown oferece uma vida repleta de possibilidades. A entrega está prevista para 2027.

Os estúdios do Downtown são descritos como "telas em branco", prontas para serem preenchidas com a história e o estilo de seus moradores, combinando privacidade e conexão de forma harmoniosa.

As áreas foram projetadas para facilitar o dia a dia.

A infraestrutura do empreendimento é um destaque à parte: áreas comuns projetadas para facilitar o dia a dia dos moradores, como club house, piscina, espaço gourmet, bicicletário, sauna, massagem, spa, áreas de descanso, sky fitness, sky lounge, coworking, market place e lavanderia.

Localizado no coração do Jardim dos Estados, o Downtown coloca seus moradores no epicentro das melhores conveniências e serviços de Campo Grande. A proximidade com shoppings, restaurantes e serviços essenciais, além das conexões rápidas para toda a cidade é o que vai garantir praticidade e qualidade de vida.

Oportunidade de investimento transformadora

Imóvel é excelente opção para quem busca diversificação

Além de um lar, os estúdios da HVM se destacam como uma oportunidade de investimento inovadora. A possibilidade de utilizá-los na modalidade short stay, ou aluguel de curta duração, se mostrou nos últimos anos extremamente vantajosa. Comparado ao aluguel tradicional, este modelo pode render até três vezes mais por metro quadrado, maximizando a rentabilidade para investidores e minimizando a depreciação do imóvel ao longo do tempo.

Este formato de locação, ainda escasso em Campo Grande, se apresenta como uma excelente opção para investidores que buscam diversificação e alto retorno, e isso explica o sucesso de vendas do novo empreendimento.

Ao mesmo tempo, os estúdios são ideais para quem deseja morar no coração da cidade, aproveitando a localização privilegiada e o conforto de um espaço personalizado.

É inegável que o Downtown Boutique Studios marcou um novo capítulo no mercado imobiliário de Campo Grande.

