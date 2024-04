Sustentabilidade em ascensão no agronegócio brasileiro

Nos últimos anos, o agronegócio brasileiro tem vivenciado um movimento promissor: a crescente adoção de insumos agrícolas biológicos.

Na coluna CBN Meio Ambiente desta quarta-feira (3), Fernando Garayo comentou que em 2023, as vendas desses produtos ultrapassaram a marca de R$ 4 bilhões, um aumento significativo em relação aos R$ 3 bilhões registrados em 2022. Esse crescimento exponencial demonstra o potencial do segmento e sua relevância cada vez maior para a sustentabilidade do setor.

Continue Lendo...

Confira a coluna na íntegra: