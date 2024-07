FCDL/MS estima prejuízo de R$1bi com concorrência de importados, em seis meses

Em menos de um mês (1º de agosto) começa a valer a tributação de produtos importados comprados por meio de e-commerce, que ficou conhecida popularmente como taxa das blusinhas. Durante entrevista ao Jornal CBN CG, a presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de MS (FCDL/MS), Inês Santiago explicou como a medida deve impactar o comércio local.

Segundo a presidente da FCDL/MS, a decisão do governo de taxar produtos importados foi na contramão do pedido da classe representativa nacional que solicitou melhores condições tributárias para o varejo nacional. Entre os prejuízos gerados com a concorrência de importados, Inês destacou que somente, nos primeiros seis meses do ano, Mato Grosso do Sul perdeu cerca de R$1 bilhão.

