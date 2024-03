A estética é um assunto de grande interesse para as mulheres, e no programa CBN Você Mulher deste sábado (16) a especialista em hamonização facial e corporal, Tamiris Zani, conversou um pouco sobre os procedimentos que trabalha. E entre eles está o Endoshape, ténica utilizada no país há pouco mais de 3 anos.

"O Endoshape é uma técnica exclusiva e inovadora no mercado, que está há pouco tempo no Brasil e trabalha a gordura e flacidez de pele corporal. E diferente de outros procedimentos estéticos, nós não lidamos com quantidade de sessões, porque em 90% dos casos a gente consegue chegar em uma melhora tão legal de primeira, que não é necessária outra sessão. Então acaba sendo muito prático", disse a especialista.

Confira mais informações na entrevista completa: