Técnicos do Senar-MS ajudam produtores gaúchos a retomar as atividades no campo

Desde o mês passado, um grupo de técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS), vinculado à Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul (Famasul), presta assistência aos produtores rurais do Rio Grande do Sul que tiveram as propriedades devastadas pelas enchentes.

São 19 profissionais, entre zootecnistas, médicos veterinários, técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos, que aceitaram deixar os familiares para passarem uma temporada no RS para ajudar nos trabalhos de retomada da produção agropecuária em diversas cidades destruídas pelas inundações.

Chamada de "Superação", a iniciativa é da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) em parceria com as federações que representam o setor nos estados. Ao todo, 300 técnicos de campo e instrutores com expertise no atendimento a campo nas mais diversas cadeias produtivas participam dos trabalhos.

A equipe de Mato Grosso do Sul atua nos municípios de Santa Maria, Santa Cruz, Caxias do Sul, Passo Fundo e Soledade. A coordenação dos trabalhos é feita por Mariana Urt, diretora-técnica do Sistema Famasul .

À Rádio CBN Campo Grande, Mariana contou que objetivo é ajudar aproximadamente 1.200 produtores rurais no retorno das atividades produtivas e, neste momento, está sendo feito o diagnóstico de situação, a primeira etapa dos trabalhos.

