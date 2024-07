Temperaturas caem nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

Para esta terça-feira (9), a previsão indica mudanças no tempo, com muita nebulosidade e condições para chuvas em Mato Grosso do Sul. Com isso, deve ser registrado pequena amplitude térmica devido ao avanço do ar frio e, além disso, a alta nebulosidade favorece ainda mais a sensação de frio.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo fechado combinado com a possibilidade de chuvas favorece temperaturas mais amenas em todo o estado. O Centro também afirma que os maiores acumulados de chuvas são previstos nesta terça-feira e na quinta-feira, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste.

A mínima prevista em Campo Grande é de 11°C e a máxima de 15°C. No município de Dourados, a mínima é de 10°C e a máxima de 13°C. Na fronteira com o Paraguai, os termômetros em Ponta Porã marcam 8°C inicialmente e chegam aos 11°C. Anaurilândia, na região Leste, apresenta variação entre 14°C e 16°C.

Em Paranaíba, no Bolsão, a mínima é de 17°C e a máxima de 28°C; em Três Lagoas, na mesma região, os valores variam entre 16°C e 22°C. Na região Norte, Coxim amanhece com 14°C e registra 21°C à tarde.

No Pantanal, as temperaturas em Corumbá iniciam aos 11°C e chegam aos 15°C ao longo do dia, já Aquidauana tem mínima de 12°C e máxima de 14°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho inicia esta terça-feira com 11°C e atinge 15°C nos horários mais quentes.

*Com informações do Cemtec/MS