Temperaturas em MS podem chegar a 42°C nesta quarta-feira

O calor intenso continua castigando Mato Grosso do Sul, com temperaturas que podem ultrapassar os 42°C nesta quarta-feira (25). A combinação de altas temperaturas e baixa umidade do ar coloca a saúde da população em risco, exigindo cuidados redobrados.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a persistência do calor se deve à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo quente e seco em todo o estado. Além disso, a fumaça proveniente de incêndios florestais na Amazônia e em regiões vizinhas contribui para a intensificação do calor.

Campo Grande, a capital sul-mato-grossense, não escapa da onda de calor. A temperatura máxima prevista para hoje é de 37°C, com mínima de 27°C. Outras cidades do estado também registram temperaturas elevadas, como Dourados (38°C), Ponta Porã (37°C), Corumbá e Porto Murtinho (ambas com máxima de 42°C).