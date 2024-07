Tempo, dinheiro e atenção: como administrar melhor esses recursos

Uma oportunidade para empreendedores na busca pela melhoria da gestão dos negócios é o evento Café com Negócios, realizado há sete anos em Campo Grande. A edição deste mês de julho traz como tema Tempo, dinheiro e atenção, os recursos mais buscados e escassos no mundo, atualmente.

Nesta terça-feira (23), a partir das 8h, o Café com Negócios Talks vai reunir quatro renomados palestrantes, que compartilharão experiências e conhecimentos sobre como otimizar a gestão de tempo, maximizar lucros e capturar a atenção do mercado. São eles: Guilherme Junqueira, fundador e CEO da Gama Academy; Amanda Simões, CEO da Lord Pet Store; Tadeu Silva, empreendedor e estrategista digital; e Diogo Wendling, CEO do Grupo Território.

Continue Lendo...

O idealizador do evento, Dijan de Barros, participou de uma entrevista na Rádio CBN Campo Grande, nesta segunda-feira (22), e contou que, a cada edição, a proposta é oferecer soluções criativas de gestão e promover um ambiente propício para a troca de conhecimentos e a ampliação da rede de contatos dos empreendedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista à entrevista de Dijan de Barros, na íntegra:



SERVIÇO

Evento: Café com Negócios Talks - “Tempo, Dinheiro & Atenção”

Data: 23 de julho, terça-feira, às 08h

Local: Bosque Expo, no shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 no Parque dos Novos Estados, Campo Grande

Inscrições: Clique aqui

Rede social: @cafecomnegocioscg