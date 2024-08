Tempo firme e temperaturas em elevação marcam quarta-feira em MS

O clima em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (28) será de estabilidade, com sol predominante e variação de nebulosidade. As temperaturas mínimas permanecem amenas, especialmente no sul do estado, onde podem chegar a 10°C. Por outro lado, as máximas seguem em gradativa elevação, podendo ultrapassar 30°C em algumas regiões.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa condição meteorológica é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que impede a formação de nuvens e favorece o tempo seco. Devido a isso, a umidade relativa do ar deverá atingir níveis críticos à tarde, oscilando entre 15% e 25%.

Na capital, Campo Grande, as temperaturas variam entre 16°C e 31°C. Em Dourados, os termômetros registram máximas de 27°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã a temperatura pode alcançar 27°C nas horas mais quentes.

As regiões Cone-Sul e Leste, incluindo cidades como Iguatemi e Anaurilândia, terão mínimas máximas que variam entre 27°C e 29°C. No Bolsão, Paranaíba a temperatura chega aos 33°C, enquanto em Três Lagoas as temperaturas oscilam entre 11°C e 30°C. Coxim, localizada na região norte, apresenta uma mínima de 17°C pela manhã e 33°C à tarde.

No Pantanal, Corumbá registra mínimas de 17°C e máximas de 32°C, e em Aquidauana, as temperaturas variam de 16°C a 31°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho, a temperatura pode chegar a 33°C no decorrer do dia.