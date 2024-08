Tempo firme nesta quarta-feira em MS, mas mudanças previstas para a noite

Nesta quarta-feira (7), Mato Grosso do Sul experimentará uma transição significativa nas condições meteorológicas. Até agora, o Estado tem enfrentado dias de sol intenso e temperaturas elevadas, mas a partir de hoje o cenário começará a mudar com a aproximação de uma frente fria.

Durante o dia, o tempo continuará firme e as temperaturas, que têm se mantido acima da média, variarão entre 18°C e 25°C nas mínimas e entre 30°C e 37°C nas máximas. As regiões sudoeste, pantaneira e norte do Estado experimentarão os valores mais altos, com máximas podendo chegar a 37°C.

Continue Lendo...

A previsão é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), coordenado pela meteorologista Valesca Fernandes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o dia, o tempo continuará firme e as temperaturas, que têm se mantido acima da média, variarão entre 18°C e 25°C nas mínimas e entre 30°C e 37°C nas máximas. As regiões sudoeste, pantaneira e norte do Estado experimentarão os valores mais altos, com máximas podendo chegar a 37°C.

Em Campo Grande, a mínima será de 21°C e a máxima de 34°C. "O sistema de alta pressão atmosférica que tem dominado a área ainda atuará, mantendo a condição de tempo seco e quente, com umidade relativa do ar baixa, entre 10% e 30%", explica Valesca, que completa. "A amplitude térmica, ou seja, a diferença entre as temperaturas máxima e mínima, poderá exceder 20°C em algumas localidades", conclui a meteorologista.

O dia ainda será marcado por ventos provenientes do norte/nordeste, com velocidades variando entre 40 km/h e 60 km/h, podendo haver rajadas de até 60 km/h. A baixa umidade e o calor intenso continuam a elevar o risco de incêndios florestais.

A partir da tarde de quarta-feira e durante a noite, o avanço de uma frente fria começará a influenciar o clima no Estado. Espera-se um aumento na nebulosidade e a possibilidade de chuvas e tempestades, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste. A chegada dessa frente fria trará uma queda acentuada nas temperaturas, que deve ser mais clara a partir de sexta-feira (9).

*Com informações do Governo de MS