Tempo seco deve predominar no final de semana em MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso meteorológico alertando para as condições de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% em todo o Mato Grosso do Sul, neste sábado (03).

As temperaturas elevadas e o tempo seco devem predominar no estado neste final de semana. Entre sábado (3) e domingo (4), o tempo deve seguir firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. Os termômetros estarão acima da média, alcançando entre 34°C e 37°C nas áreas mais quentes, e mínimas variando de 18°C a 26°C, dependendo da região.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) o céu ensolarado e os baixos índices de umidade relativa do ar contribuem para as amplitudes térmicas significativas - grande diferença entre a temperatura mínima e máxima no mesmo dia - com variações diárias superiores a 20°C em algumas localidades, além de ser propício para a propagação do fogo.

Recomenda-se à população que evite fazer fogo e tome precauções para proteger a saúde e o meio ambiente. Além disso, a qualidade do ar deve piorar, com o aumento dos poluentes atmosféricos. A orientação é para manter-se hidratado e umidificar os ambientes.