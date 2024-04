Terça-feira é de expectativa de chuvas e rajadas de vento

A terça-feira (2) será marcada por instabilidade climática em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, conforme indicado pela previsão meteorológica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Espera-se a ocorrência de chuvas de intensidade variável, indo de fraca a moderada, com possibilidade de tempestades localizadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essas instabilidades atmosféricas são atribuídas à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, combinada com a disponibilidade de umidade. O deslocamento de cavados também contribui para a formação de nebulosidade e chuvas em todo o território sul-mato-grossense, conforme explicado pela coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.

Quanto às temperaturas, elas devem oscilar entre 20°C e 34°C. Nas regiões sul, sudeste e leste do estado, as mínimas previstas ficam em 20°C, com máxima chegando a 30°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, a mínima pode chegar a 24°C, com máximas de até 33°C.

No norte e Bolsão, espera-se que as temperaturas mínimas se situem em 22°C, alcançando máxima de 34°C. Na capital Campo Grande, espera-se um dia com mínima de 21°C e máxima de 30°C.

Os ventos predominantes serão do quadrante norte, com velocidades estimadas entre até 60 km/h em grande parte do Estado. É importante estar atento, pois podem ocorrer rajadas de vento, pontualmente, com intensidade acima de 60 km/h.

*Com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima