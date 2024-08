TJMS amplia serviço digital para resolver conflitos na saúde suplementar

Usuários da saúde suplementar agora também poderão fazer uso das novas ferramentas digitais que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul desenvolveu para evitar a judicialização dos conflitos entre as partes, por meio do site e pelo aplicativo TJMS Mobile

O serviço, que anteriormente estava disponível apenas para a saúde pública, pode ser acessado pelo site e pelo aplicativo TJMS Mobile, com o objetivo de evitar a judicialização de conflitos entre as partes. Para utilizar o serviço, basta acessar o link.

Continue Lendo...

Lançada em 16 de julho para a saúde pública, a ferramenta agora se estende à saúde suplementar, incluindo planos e operadoras de saúde. A nova plataforma permite que os usuários façam pedidos de medicamentos e consultas. Caso o item desejado não esteja catalogado, a opção ‘Outros’ permite a descrição de pedidos específicos. Os usuários receberão uma resposta sobre o andamento do requerimento em até três dias úteis.

Além de facilitar pedidos, a ferramenta também pode ajudar na resolução de conflitos. Os usuários podem solicitar ajuda para casos específicos, como medicamentos não atendidos pelo SUS ou pela saúde suplementar, e pedidos de cirurgia, entre outros. O Tribunal de Justiça designou uma equipe de mediadores para intermediar entre as partes, evitando assim a necessidade de processos judiciais.

*Com informações do TJMS