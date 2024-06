Torresmo Fest e exposição Van Gogh com valor especial são as dicas para o fim de semana

Sabor e diversão são ingredientes do Torresmo Fest, que acontece entre quinta-feira (06) e domingo (09), das 12H às 22h, no estacionamento do Shopping. Considerado o maior festival gastronômico do Brasil, o festival celebra as delícias à base de proteína suína e traz o melhor do torresmo em um ambiente vibrante repleto de música ao vivo e gastronomia brasileira.

A entrada para o evento é gratuita e entre as atrações musicais estão: Especial Tim Maia e Legião Urbana – Banda Plebheus (quinta-feira, 20h) e Cover Guns N Roses – Banda On The Road (sexta-feira, 20h). No sábado a programação traz Leandro Duo – Voz e Violão (14h), Cover Charlie Brown Jr – Banda Kefla (17h) e Tributo aos Mamonas – Banda Alziras (20h). Para encerrar, no domingo a música fica por conta do Rafael – Rock Internacional (14h), Junior Parente – Pagode (17h) e Cover Queen – Bohemian Rock (20h).

Continue Lendo...

Informações pelo Instagram @torresmofest.

Sucesso de público, a exposição Van Gogh & Impressionistas está na reta final de sua temporada em Mato Grosso do Sul é uma opção que encanta com toda delicadeza e imersão nas obras e no universo do pintor holandês. Sucesso de público, a exposição segue em cartaz, apresentando efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas, levando arte, tecnologia e emoção com superprojeções 360º de alta definição e outras instalações em um complexo com 1.500m². O espetáculo, repleto de tecnologia, traz ao público uma emocionante viagem na trajetória de Van Gogh, com direito a célebres obras, como autorretratos, ‘A Noite Estrelada’, ‘Quarto em Arles’, ‘Girassóis’, ‘Amendoeira em Flor’, dentre outras. Como bônus, a exposição oferece, ainda, uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso atelier imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso, cubo e cilindro.

A exposição funciona diariamente, exceto às terças-feiras, 10h às 22h (último horário de entrada às 21h), de segunda-feira à sábado e aos domingos e feriados, das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h).

Valores: Segunda a sexta – Diurno (entrada até 17h30): R$ R$30 meia-entrada; Segunda a sexta – Noturno: R$40 meia-entrada;

Final de semana e feriados: R$ R$47,50 meia-entrada.

Continua com programação na Praça Central o parque Authentic Games, atração inspirada no canal do Youtube, criada em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos.



O sucesso da Internet reúne mais de 20 milhões de inscritos no canal de jogos Minecraft Mods, Minecraft Survival, Minecraft SHORTS, Minecraft Seeds ou Seeds do Minecraft, Minecraft ModPACK, Minecraft Pocket Edition conhecido como Minecraft PE ou Minecraft de Celular.

A atração, localizada na Praça Central, conta com jogos, aventura e uma grande piscina de bolinhas. Destinado a crianças de 02 a 13 anos, o parque funciona todos os dias, seguindo o horário de funcionamento do Shopping.

Os valores são: R$50 até 40 minutos; R$60, de 41 a 60 minutos; R$70, de 61 a 90 minutos; R$80, de 91 a 120 minutos e R$90, de 121 a 180 minutos de brincadeira. Crianças menores de 05 anos, devem obrigatoriamente entrar no circuito acompanhadas por um adulto.

Com doces, artesanato, acessórios, roupas e bebidas típicas do Sul do País, a Feira Gaúcha segue na Praça Central (em frente à loja C&A).

Que tal um cinema com ingressos na promoção? Na Cinemark é possível assistir as estreias das telonas e com ingressos com valor mais que especial já pode marcar na agenda que o encontro será nas salas da Cinemark.



Isso porque a Rede, em uma iniciativa exclusiva, promove até o dia 19 de junho, a ação Descontão Cinemark, com ingressos pelo preço único de R$12. O preço especial é válido de segunda a quinta-feira, exceto feriados.

Combos terão preços especiais acompanhando a promoção. A Cinemark preparou duas opções: um deles com uma pipoca média, uma bebida pequena e uma água por R$29; e outro contendo duas pipocas médias, duas bebidas pequenas e duas águas por R$49.

Além dos valores especiais, essa semana tem estreia, com destaque para três produções brasileiras: os dramas Grande Sertão e Letícia e a comédia Avassaladoras 2.0.

Os horários, valores e programação completa estão disponíveis no LINK

Solidariedade



Em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o Shopping Campo Grande, em parceria com o programa Mesa Brasil SESC e CUFA (Central Única das Favelas), realiza a arrecadação de alimentos não perecíveis, itens de limpeza e higiene pessoal, água potável, leite em pó, cobertores e roupas e calçados em bom estado, que serão doados à comunidade do estado afetado pelas chuvas. As doações podem ser feitas na caixa localizada em frente ao SAC (próximo à Renner).