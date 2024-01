Trabalhadores nascidos em janeiro já podem sacar o FGTS de aniversário

O acesso ao dinheiro do Saque-Aniversário pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para quem faz aniversário em janeiro, já está disponível à cota referente a 2024 a partir dessa terça-feira (2). Todavia, o prazo final do saque é até o dia 29 de março.

A Caixa Econômica Federal indica o resgate do valor pelo aplicativo FGTS (disponível para Android e IOS), porém, casas lotéricas, terminais de autoatendimento (com senha do Cartão Cidadão) e correspondentes Caixa Aqui também são opções para retiradas, seguindo as devidas autorizações.

Conforme o calendário deste ano, as retiradas dos que optaram por essa modalidade ocorrem no mês de aniversário do trabalhador. Quem opta pelo saque-aniversário não pode sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, tendo apenas o direito a multa rescisória.

Conforme o balanço da Caixa Econômica Federal, aproximadamente 32,7 milhões de pessoas aderiram ao saque-aniversário e dentre esses, 16,9 milhões contrataram financiamento utilizando esses recursos como garantia.

O período para efetuar os saques inicia no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e se estende até o último dia útil do segundo mês consecutivo. Caso o valor não seja retirado dentro desse prazo, ele retorna para as contas do FGTS.

O montante a que o trabalhador tem direito a retirar anualmente no Saque-Aniversário depende do saldo em cada conta do FGTS. Para contas com saldo de até R$ 500, é possível retirar 50% do total. A partir desse ponto, o percentual diminui, mas um valor fixo adicional é pago, aumentando conforme o saldo total.

* Com informações da Caixa Econômica Federal e Agência Brasil

