Três escolas vão à passarela em busca do prêmio

Começa nesta segunda-feira (12) o desfile das escolas de samba de Campo Grande. O evento é gatuito e terá praça de alimentação para a população.

A Praça do Papa vira o sambódromo da Capital às 19h, com transmissão ao vivo do evento no youtube da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca CG). A praça fica localizada na avenida dos Crisântemos, Vila Sobrinho.

O Jornal CBN CG preparou uma série especial sobre o desfile, contando o samba-enredo e a histórias das escolas. Sobem hoje na passarela: Cinderela, Vila Carvalho e Catedráticos do Samba.

Confira a prévia dos desfiles e o samba-enredo das escolas:

Cinderela Tradição

A primeira a entrar na avenida é a Cinderela Tradição, que promete contagiar o público com sonho, magia e imaginação. A escola vai abrir asas em busca do prêmio com o samba enredo "Rêver de voler" (Sonho de voar).

Unidos da Vila Carvalho

Campo-grandenses apaixonados por rádio já escutaram os versos e romantismo do "Amor sem Fim". A Vila Carvalho entra na passerela com a história do programa e do radialista Lucas de Lima.

Catedráticos do Samba

"Por amor a você me apaixonei pelo carnaval” é o tema da escola Catedráticos do Samba, que conta a história de amor dos fundadores, que começou com a festa. Com mais de 45 anos, pela primeira vez a escola fecha o primero dia do desfile.