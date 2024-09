Foto: Paulo Machado

"A descoberta de um novo prato traz mais felicidade à humanidade do que a descoberta de uma nova estrela.”, a frase assinada pelo mais famoso gastrônomo e epicurista francês Jean Brillat-Savarin, reforça o lugar que a comida ocupa na cultura francesa e por sua vez europeia.

Pois vem também da Europa a valorização de ingredientes que no Brasil não são comuns, ou não são tão apreciados, e alguns que nem existem. A trufa, o caviar e o foie gras, por exemplo, são ingredientes mais raros em nosso país.

Mas, Pero Vaz de Caminha tinha razão, quando, logo que aqui chegou, em 1500, escreveu ao rei dom Manuel cunhando a expressão de que no Brasil “em se plantando, tudo dá”.

Acaba de ser descoberta a trufa tropical. No último domingo, dia 22/09, o micólogo, Dr. Marcelo Sulzbacher em conjunto com o cientista esloveno Tine Grebenc e o agricultor Fernando Heer, encontraram a primeira trufa (Tuber) em sistema tropical.

É muito provável que esse tipo de achado seja o primeiro do mundo, por que, segundo os pesquisadores, ainda não se conhece um projeto de implementação de cultivo de trufas de clima tropical que já tenha prosperado.

A trufa aparenta ser do tipo Tuber floridanum, intitulada no Brasil: Trufa Sapucay. Esse nome foi batizado por mim, na ocasião da descoberta da primeira trufa em solo brasileiro no Simpósio de Micologia na Universidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, no dia 03/05/2018.

As trufas são um gênero de fungos subterrâneos altamente valorizados na gastronomia, especialmente para restaurantes mais sofisticados e público mais exigente.

Elas crescem em simbiose com as raízes de certas árvores, como carvalhos e avelaneiras. Existem várias espécies de trufas, sendo as mais conhecidas a trufa negra (Tuber melanosporum) e a trufa branca (Tuber magnatum).

O aroma das trufas é bastante complexo e distintivo. Geralmente, é descrito como terroso, úmido e intenso, com notas que podem lembrar a noz, o queijo, e até mesmo um toque de alho ou cebola. Esse perfil aromático é o que torna as trufas tão apreciadas e utilizadas em pratos sofisticados, pois elas coroam o sabor de muitos alimentos.

Parabéns Doutor Marcelo por mais esse feito para a pesquisa em ciência e gastronomia em nosso país.

