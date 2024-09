Tutor de pitbull é preso após animal matar três cães em Campo Grande

Um homem de 63 anos foi preso em flagrante na madrugada de sexta para sábado (31) após seu pitbull matar três cães em Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, o homem foi inicialmente acusado de contravenção penal por omissão de cautela com animal perigoso. No entanto, após investigações e depoimentos, a tipificação do crime foi alterada para abuso e maus-tratos a animais, com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão.

Ataques - O pitbull havia fugido da residência do dono em outras duas ocasiões, atacando e matando cães, sendo um deste de uma vizinha. Na última ocorrência, o animal invadiu a casa da vizinha e causou a morte de mais um cão.

Continue Lendo...

A autoridade policial considerou que o tutor agiu com dolo eventual ao permitir que seu cão fugisse, sabendo dos ataques anteriores e do potencial letal do animal. Além disso, o homem também foi responsabilizado por maus-tratos ao próprio pitbull, ao expô-lo a situações que poderiam resultar em sua morte.

O homem foi encaminhado para a Depac Cepol e não teve direito a fiança.

*Com informações da PCMS