UEMS abre inscrições para o V Prêmio Inova com novidades e maior premiação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o V Prêmio Inova-UEMS, que chega em sua quinta edição com novidades e uma premiação ainda mais atrativa, R$ 30 mil.

O Prêmio Inova-UEMS foi criado em 2020 pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) e o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-UEMS) para mapear e destacar projetos inovadores nas diversas áreas do conhecimento. O prêmio tem se consolidado como um importante mecanismo de fomento à cultura de inovação na UEMS e contribui para o fortalecimento do ecossistema de inovação de Mato Grosso do Sul.

Continue Lendo...

Nesta edição, o prêmio traz novidades significativas, incluindo a introdução dos Selos Inova UEMS. O “Selo Inova UEMS: Prioridades de Mato Grosso do Sul” valoriza projetos que abordam áreas temáticas prioritárias para o desenvolvimento sustentável das comunidades do estado. O “Selo Inova UEMS: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” reconhece projetos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), permitindo que os participantes escolham o selo que melhor se encaixa com suas inovações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra novidade é o “Destaque Mulheres Inovadoras”, que visa reconhecer projetos coordenados por mulheres, alinhando-se com o ODS 4 e o “Programa Mulheres e Meninas na Ciência” da UEMS. Além disso, as equipes que contarem com pelo menos uma mulher terão uma pontuação extra, que poderá servir como critério de desempate.

Fabio dos Santos Barros, Coordenador do NIT-UEMS, destaca que a evolução do prêmio reflete o contínuo aprimoramento das ações do NIT-UEMS e seu compromisso com a cultura de inovação e o desenvolvimento sustentável. “O alinhamento dos Selos Inova-UEMS com as áreas prioritárias do estado funcionará como uma rica fonte de captação de ideias e projetos com potencial de impactar positivamente nossas comunidades”, afirma Barros.

Para mais informações basta acessar o edital completo do Prêmio Inova-UEMS.

*Com informações da UEMS