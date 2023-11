UEMS aplica vestibular neste domingo

Neste domingo (26), 18 municípios do Estado recebem a aplicação das provas escritas (objetivas) e de redação do Processo Seletivo Vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (PSV/UEMS 2024).

As provas acontecem simultaneamente nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas – MS.

Ao todo, 7.908 candidatos participam do PSV/UEMS 2024.Em Dourados, as aplicações são realizadas nos blocos D, E e F na Unidade da UEMS de Dourados.

Na capital de Mato Grosso do Sul, as provas são aplicadas nos blocos B, C, E e G da Unidade da UEMS de Campo Grande, e no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), nos blocos Multiuso I, II, INQUI, IMA, ESAN X e ESAN IX.

Orientações aos candidatos

Os portões abrem às 7h e fecham às 8h, horário em que se iniciam as aplicações, que se estendem até às 13 h.

Os candidatos ao PSV/UEMS 2024 devem se atentar às regras do edital. Para realizar as provas, eles precisam estar com um documento físico de identidade original com foto. O documento em questão não pode ser digital.

Além disso, o candidato deve portar caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Todas as regras devem ser previamente conferidas no edital nº 138/2023.

A relação completa de locais e horários pode ser acessada aqui.

Com informações de Fapec