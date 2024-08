UFMS amplia oferta de atividades para idosos e abre inscrições para o segundo semestre

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para o segundo semestre do Programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi). Com uma oferta ainda maior de atividades, a iniciativa busca promover a inclusão social e o bem-estar de pessoas com 60 anos ou mais.

Neste semestre, a Unapi oferece 60 atividades diferentes, abrangendo áreas como cultura, esportes, saúde, tecnologia e artes. As aulas serão realizadas na Cidade Universitária e nos câmpus de Aquidauana, Coxim e Três Lagoas.

Continue Lendo...

Entre as novidades deste semestre estão atividades como teatro, jogos para socialização e estimulação cognitiva, rodas de leitura, capoterapia, condicionamento físico e fisioterapia motora e cognitiva. Além disso, haverá uma capacitação especial sobre animais peçonhentos e venenosos, com o objetivo de formar multiplicadores para atuar nas escolas municipais de Campo Grande.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A coordenadora da Unapi, Camila Guimarães Polisel, destaca o crescimento do programa. "Estamos muito felizes com a crescente adesão dos idosos às nossas atividades. A cada semestre, ampliamos a oferta e diversificamos as opções para atender aos diferentes interesses e necessidades dos participantes".

Para facilitar o acesso ao programa, a UFMS adotou um novo formato de inscrição. Os interessados podem realizar a pré-inscrição online até o dia 6 de agosto e, posteriormente, serão convocados para escolher as atividades de sua preferência.

Na segunda etapa, a partir da ordem da pré-inscrição, os candidatos serão chamados presencialmente para a escolha das atividades, entre os dias 14 e 21 de agosto. A publicação da convocação está prevista para 13 de agosto nas páginas da Unapi, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte e no Boletim Oficial.

Uma das novidades é a limitação de inscrições por participante, o que permitirá que um maior número de pessoas tenha acesso às atividades. Além disso, a UFMS ampliou o número de vagas em atividades já existentes, como hidroginástica, dança de salão e artesanato.

A grade de horários e todas as informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no edital de abertura de inscrições, disponível neste link. Dúvidas e informações adicionais podem ser encaminhadas à coordenação pelo telefone (67) 3345-7992 ou pelo e-mail [email protected].

*Com informações da UFMS