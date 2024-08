UFMS sedia etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica

O câmpus de Campo Grande da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está sediando a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2024, que ocorre nesta sexta-feira e sábado (24) no Ginásio Moreninho. O evento, que faz parte da programação da Semana da Computação, é gratuito e aberto ao público.

Mais de 600 estudantes e professores de escolas públicas e privadas estão participando desta etapa, representando 121 equipes de 35 escolas de ensino fundamental e médio de Mato Grosso do Sul. As equipes que se destacarem nesta fase terão a chance de representar o estado na etapa nacional, prevista para novembro, em Goiânia.

O professor Amaury Antônio de Castro Júnior, da Faculdade de Computação e representante estadual da OBR, enfatizou a relevância de a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) sediar o evento pelo segundo ano consecutivo. "Isso aproxima a Universidade da comunidade escolar, especialmente do ensino fundamental e médio. Trazer esses estudantes e suas famílias para dentro da Universidade é fundamental, pois este é um espaço de ciência, pesquisa e estudo, alinhado aos objetivos da Olimpíada Brasileira de Robótica", afirmou.

A OBR é dividida em duas modalidades: prática e teórica. Na modalidade prática, os robôs desenvolvidos pelas equipes devem executar tarefas específicas, sendo avaliados por jurados quanto ao desempenho. Já a modalidade teórica é realizada nas próprias escolas, abordando temas relacionados à robótica e tecnologia.

Este ano, a competição prática inclui duas categorias: resgate e artística. Na modalidade de resgate, os robôs são programados para desviar de obstáculos e "salvar" vítimas em um cenário simulado de emergência. Na modalidade artística, robôs interagem com seres humanos em uma performance teatral, que pode incluir música, encenação ou outra forma de arte, demonstrando a criatividade e a inovação das equipes participantes.

História - Criada em 2007, a Olimpíada Brasileira de Robótica tem como objetivo estimular estudantes da Educação Básica a seguirem carreiras científico-tecnológicas. Além disso, a competição serve como classificatória para a RoboCup, a maior competição de robótica do mundo. A OBR é dividida em três níveis: o nível 0, para estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental; o nível 1, para alunos do 1º ao 8º ano do ensino fundamental; e o nível 2, voltado para estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e para todos os anos do ensino médio ou técnico.

*Com informações UFMS

