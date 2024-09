Última semana de inscrições para projetos sociais da MSGás

As instituições de apoio à criança, ao adolescente, ao idoso e pessoas com deficiência, além de entidades sociais, culturais e desportivas, têm até este domingo para inscrever seus projetos no programa de incentivos fiscais da MSGÁS. A iniciativa, que já destinou mais de R$ 2 milhões para 19 projetos desde 2020, busca fomentar ações que promovam o desenvolvimento social e cultural em Mato Grosso do Sul.

Para o coordenador da Política de Incentivos Fiscais da MSGÁS, Paulo Antello, a destinação de recursos para projetos sociais é fundamental para o desenvolvimento do estado. "Acreditamos que o investimento em projetos que promovem a inclusão social e o desenvolvimento humano é fundamental para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária", afirma.

As instituições interessadas devem inscrever seus projetos através da Chamada Pública, que detalha os critérios e documentos necessários para a participação. A seleção dos projetos será realizada por uma banca avaliadora, que levará em consideração a qualidade e o impacto social das propostas.

Os projetos selecionados receberão recursos financeiros para sua execução. Além disso, as instituições terão a oportunidade de divulgar suas ações e fortalecer suas redes de contato.

Desde 2020, o programa de incentivos fiscais da MSGÁS já beneficiou diversas instituições, como a AACC, o Asilo São João Bosco. Os recursos destinados permitiram a realização de projetos como a produção de filmes, a oferta de atividades culturais e a promoção de eventos esportivos.

*Com informações da MSGás