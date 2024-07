Venda de imóveis na planta esgota em poucas horas

A capital sul-mato-grossense vem passando por uma verdadeira transformação visual e de desenvolvimento imobiliário. A construção de prédios residenciais é uma forte tendência e centenas de apartamentos estão sendo vendidos antes mesmo da obra começar.

O coordenador de desenvolvimento da Jooy Incorporadora, Raphael Mandu, disse em entrevista à Rádio CBN Campo Grande que todo empreendimento lançado em Campo Grande é 100% comercializado. Um deles teve todos os apartamentos vendidos em menos de três horas da abertura dos negócios.

Continue Lendo...

E esse aquecimento do setor reflete na valorização dos imóveis que estão com preços até 7% acima dos valores registrados no ano passado, conforme pesquisa de mercado.

Acompanhe a entrevista na íntegra: