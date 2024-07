Vendas sustentam o preço do boi gordo

A segunda semana de julho pode ser considera positiva para o mercado do gado pronto no Brasil, com alguns reposicionamentos no mercado, inclusive em São Paulo, onde foi registrado fortalecimento no valor da arroba do boi gordo. Em relação ao abate, o mercado segue com redução nas escalas, mas ainda com boa oferta.

Enquanto parte da pecuária brasileira se organiza para confinar um número maior de animais confinado, o mercado futuro tem mostrado números estáveis. A semana encerrou com a posição de outubro negociada na B3 em R$ 243,60/@, novembro em R$ 246,00/@ e dezembro a R$ 247,50/@.

De acordo com publicação semanal do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), as vendas de carne bovina com osso seguem em ritmo moderado e constante e com algum aquecimento para os cortes mais baratos. Segundo pesquisadores do Cepea, esse cenário tem possibilitado à indústria o repasse dos aumentos do boi gordo.

No mercado de animais para abate, pesquisas do Cepea apontam frigoríficos com escalas relativamente confortáveis, cada vez mais preenchidas com bois confinados. Como esses animais tendem a ser comercializados nos preços maiores, à medida que a proporção desses lotes vai aumentando em relação aos de pasto, a indústria vdeverá “segurar” os valores das demais negociações, a fim de não inflacionar a média do boi.

*Com informações do Cepea