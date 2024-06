VII da Festa da Padroeira começa nesta sexta em CG

Começa nesta sexta-feira (21), a VII Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, celebrado no dia 27 de junho. Desde 2017, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi reconhecida como padroeira do estado.

Segundo o reitor do Santuário Estadual, Reginaldo Padilha, do reconhecimento civil até o reconhecimento canônico foram cinco anos.

Continue Lendo...

“Tudo começou com o Padre Dirson, que foi nosso quinto reitor, em 2016. Depois de submeter a aprovação à Assembleia Legislativa, foram vários debates. O reconhecimento veio em 2017, com o então governador Reinaldo Azambuja. Mas ainda faltava o reconhecimento canônico. Nós demos entrada com o pedido em 2019, aí veio a pandemia e tudo parou. Mas em 2022, o pontífice fez o reconhecimento oficial da padreira de MS”.

O evento deste ano faz parte das celebrações do Jubileu de Prata em comemoração aos 25 anos de elevação da Paróquia a Santuário.

A festa segue até o dia 30 de junho com shows de diversos cantores regionais. O público ainda terá à disposição uma praça de alimentação que funcionará todos os dias das 18h às 22h30.

Os recursos arrecadados com o evento ajudaram a manter a Chácara de recuperação de dependentes de álcool e outras drogas, assim como os demais trabalhos sociais da Associação Redentoristas Filhos de Maria (AFIM). Acompanhe a entrevista.

Confira a programação:

Dia 21 de junho| sexta-feira

Show: Banda BM2

Show: Rancho Grande

Dia 22 de junho | sábado

Show: Daran Junior

Show: Alma Sertaneja

Dia 23 de junho | domingo

Show: Lennon e Rafael

Show: Augusto e Leandro

Dia 24 de junho | segunda-feira

Show: Willian e Thiago

Show: Olavo Netto

Dia 25 de junho | terça-feira

Show: Gabriel e Alex

Show: Laço de Ouro

Dia 26 de junho | quarta-feira

Show: Donas do Buteco

Show: Herdeiros do Chamamé

Dia 27 de junho | quinta-feira

Show: Projeto Hippie

Show: Eco do Pantanal

Dia 28 de junho | sexta-feira

Show: Ricardo Siqueira

Show: Grupo Chão Batido

Dia 29 de junho | sábado

Show: Melzinho do Forró

Show: Baile do Régis

Dia 30 de junho | domingo

Show: Sidney Francis

Show: Grupo Vozeirão