"Voucher Desenvolvedor" convoca empresas de TI interessadas em oferta de estágio em MS

O programa "Voucher Desenvolvedor", que capacita mais de 300 pessoas em todo o Estado no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, publicou edital para que empresas do segmento da tecnologia da informação, interessadas em ofertar vagas de estágio aos alunos, possam participar do programa. Serão selecionados os 50 melhores alunos do curso, que terão direito a essas vagas, já garantindo uma oportunidade de trabalho na área.

"É uma oportunidade para as empresas de TI (tecnologia da informação) investirem em talentos emergentes e contribuírem para o crescimento do segmento de tecnologia no Estado, ao mesmo tempo em que as empresas se beneficiam da energia e inovação trazidas por esses novos profissionais, contribuindo para o seu desenvolvimento. Ao oferecer o estágio, a empresa participa ativamente da formação prática desses estudantes, que recebem uma bolsa custeada pelo convênio do programa", explica Jordana Duenha, diretora de Educação Profissional do Senac MS.

Podem se credenciar empresas que tenham capacidade técnica e operacional para oferecer um ambiente de estágio adequado, seja presencial ou remoto. A empresa deve apresentar toda a documentação exigida no edital, incluindo a comprovação de atividades ligadas ao desenvolvimento de sistemas.

Serão disponibilizadas 35 vagas para início do estágio em outubro de 2024 e outras 15 vagas para abril de 2025. O valor mensal da bolsa será custeado com recursos do Programa Voucher Desenvolvedor. O prazo para as empresas se inscreverem e enviarem a documentação segue até 30 de agosto. Para se inscrever clique aqui.

Voucher Desenvolvedor - O programa, que teve início em março deste ano, é realizado por meio de parceria entre o Senac MS e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e a Secretaria de Estado de Educação (SED). Com uma carga horária de 1.200 horas, os alunos aprendem de graça a desenvolver sistemas durante 16 meses, nas escolas do Senac do Estado, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã.