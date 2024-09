XXII Congresso Brasileiro de Sementes reúne mais de mil pessoas

A Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes promoveu, entre os dias 10 a 13 de setembro de 2024, em Foz do Iguaçu PR, o XXII Congresso Brasileiro de Sementes (CBSementes).

Com o tema central sobre a matéria-prima da sustentabilidade o congresso abrangeu palestras, painéis, sessões com trabalhos científicos, além do showroom tecnológico com exposição de stands de empresas renomadas do segmento de sementes, insumos, máquinas e equipamentos, tecnologia e áreas afins.

A programação do CBSementes contou com o Simpósio Brasileiro de Patologia de Sementes, o Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Sementes Florestais, o Simpósio Brasileiro de Sementes de Espécies Forrageiras, Simpósio de Análise de Sementes e Reunião Nacional das Comissões de Sementes e Mudas.

Celso Martins, presidente da Comissão de Sementes e Mudas do MS e Celso Pess Jr. - Presidente da Aprossul, participaram do CBN Agro e falaram sobre o tema. Confira: