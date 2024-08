Yeltsin Jacques conquista medalha de bronze para o Brasil nas Paralimpíadas

O sul-mato-grossense, Yeltsin Jacques, conquistou medalha de bronze na prova dos 5.000m, categoria T11 (para atletas com deficiência visual), nas Paralimpíadas de Paris. Yeltsin conquistou a 3º posição nos últimos metros da prova e terminou com o tempo de 14min52s61, melhor marca da carreira do atleta. Esta é a terceira medalha paralímpica de Yeltsin, que conquistou dois ouros em Tóquio 2021.

No pódio, o brasileiro teve a companhia do compatriota Júlio Cesar Agripino. Com o tempo de 14min48s85, Agripino bateu o recorde mundial – que era de Yeltsin -, e ganhou a medalha de ouro. A prata ficou com o japonês, Kenya Karasawa.

Continue Lendo...

Yeltsin ainda está na disputa dos 1.500m, prova em que é o atual campeão mundial. A semi-final está prevista para segunda-feira (2) e a final será realizada no dia seguinte (3). “Já estamos levando um pedacinho da Torre Eiffel para Mato Grosso do Sul. Agora é descansar, focado, e vamos lá que tem mais medalhas por vir”, disse o atleta com confiança.

A dobradinha brasileira no pódio dos 5.000m colocou o Brasil na 6º posição do quadro de medalhas das Paralimpíadas de Paris. São dois ouros, uma prata e seis bronzes.

