No CBN Festas e Eventos deste sábado (15), Zé Marques conversou com a empresária Zanir Furtado, dona da marca Zanir Furtado Bolsas, que une as belezas do pantanal sul-mato-grossense em artigos de luxo. A marca busca empoderar mulheres por meio de um conceito de transformação social, aliado à elegância, originalidade e sofisticação.

Confira: