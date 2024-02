Bairros com maior incidência recebem fumacê

Teve início na noite de segunda-feira (26) ação do fumacê para combater a dengue em pontos críticos do Município. O fumacê é uma estratégia de controle de mosquitos transmissores de doenças, como a dengue, zika e chikungunya.

A ação consiste na pulverização de um inseticida na forma de fumaça que atinge áreas onde os mosquitos costumam se abrigar, como paredes, frestas e áreas externas. A fumacê é geralmente realizada em regiões onde há surtos dessas doenças, visando reduzir a população de mosquitos e, consequentemente, a transmissão das doenças.

Fábio Rogério Guimarães fala sobre a ação e o trabalho do Controle de Vetores.

