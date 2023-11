Bissexto, 2024 não terá tantos feriado prolongados

O ano de 2024 não terá tantas folgas em feriados prolongados, além disso, o próximo ano será bissexto. Dessa forma, o mês de fevereiro terá um dia extra, totalizando 366 dias no ano. Esse dia a mais ocorre a cada quatro anos para manter o calendário anual ajustado em relação à translação da Terra e com os eventos sazonais relacionados às estações. Esse único dia a mais será suficiente para mudar as posições dos feriados.

O Ano Novo começa numa segunda-feira. O Carnaval será de 10 a 13 de fevereiro, indo de sábado a terça-feira, com a Quarta-Feira de Cinzas no dia 14. Quarenta dias depois, em 29 de março, será a vez da Sexta-Feira Santa, feriado nacional com possibilidade de emenda com o final de semana.

Em abril, o feriado de Tiradentes, no dia 21, cairá num domingo. No mês seguinte, o Dia do Trabalho será numa quarta-feira, no meio da semana e com pouca possibilidade de emenda. Já o feriado de Corpus Christi, em 30 de maio, será um dos poucos aproveitáveis no primeiro semestre porque cairá numa quinta-feira.

Em Paranaíba há dois feriados municipais no mês de julho com 4, aniversário da cidade, quinta-feira; e 26 de julho numa sexta-feira, Dia de Sant’Ana, padroeira da cidade.

Depois disso acabou a moleza. Os feriados do Dia da Independência, em 7 de setembro, Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, e Finados, em 2 de novembro, serão no sábado — sem possibilidade de descanso extra.

Dia da Proclamação da República, em 15 de novembro, uma sexta-feira; o Natal, dia 25 de dezembro, mantém no mesmo ritmo dos feriados anteriores, caindo numa quarta-feira.

Continue Lendo...