Carreta do Amor realizará 150 mamografias em Paranaíba

Na próxima semana, entre os dias 12 e 14 de dezembro, a Carreta do Amor estará em Paranaíba para realização de exames de mamografia. Serão realizados 150 exames para mulheres com idade entre 40 e 69 anos do município.

A Unidade Móvel ficará instalada no Centro de Eventos do Carnaíba e os interessados deverão procurar a Unidade de Saúde da Família para saber mais.

Fique atento aos seguintes sinais: Nódulos mamários em mulheres com mais de 30 anos que duram mais de um ciclo menstrual; nódulos mamários podem ficar firmes e ter textura fixa ou aumentar de tamanho em mulheres adultas de qualquer idade; corrimento sanguinolento unilateral; nódulos presentes nas axilas; seios aumentando gradualmente e a pele ficando com aspecto de casca de laranja e; mudança no formato do mamilo.