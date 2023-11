Coespa de Basquete terá jogos neste final de semana na escola Preve Objetivo

A Coespa (Copa Estudantil de Paranaíba) modalidade basquete começa nesta sexta-feira (17) com jogos na escola Preve Objetivo e segue durante todo final de semana. Os jogos escolares em Paranaíba tiveram início em setembro com xadrez e com a etapa do basquete encerra em 2023.

Os jogos são realizados pela Secretaria de Esportes e tem participação de alunos de Paranaíba e conta com as seguintes etapas: xadrez, atletismo, futsal, basquete, vôlei e handebol.

Assista: