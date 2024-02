Levantamento da Secretaria de Cultura aponta que cerca de R$ 25 mil pessoas estiveram em Paranaíba no último final de semana para pular Carnaval. A cantora Mariana Fagundes animou o público na sexta-feira (9); e a dupla Maiara e Maraísa levaram o público ao delírio no sábado.

O domingo foi de diversão para as crianças, com matinê e apresentação de shows infantis.

Assista:

Continue Lendo...